Primetime Emmy 2019 - Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Angela Bassett si Zendaya, intre cei care vor inmana trofee

Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Angela Bassett şi Zendaya se numără între personalităţile care vor înmâna trofee la gala Primetime Emmy de anul acesta. Cea de-a 71-a ceremonie de acordare a premiilor prin care Television Academy recompensează cele mai bune producţii pentru televiziune va avea loc pe 22 septembrie, la Los Angeles. Gala nu va avea o gazdă, iar miercuri Don Mischer Productions şi Done+Dusted au anunţat primul grup de personalităţi care vor înmâna trofeele, informează Variety. Astfel, pe scenă vor urca Stephen Colbert („The Late Show with Stephen Colbert"), Viola Davis („How to Get Away with Murder"), Michael Douglas („The Kominsky Method"), Jimmy Kimmel („Jimmy Kimmel Live"), Seth Meyers („Late Night With Seth Meyers" şi „Documentary Now") şi Billy Porter („Pose"), Angela Bassett („9-1-1"), Taraji P. Henson („Empire"), Terrence Howard („Empire"), Peter Krause („9-1-1"), Naomi Watts („The Loudest Voice") şi Zendaya („Euphoria"). În aceeaşi seară se va reuni distribuţia serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones". Mulţi dintre actori sunt nominalizaţi în diverse categorii ale premiilor: Alfie Allen, Gwendoline Christie, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Carice van Houten, Nikolaj Coster-Waldau şi Maisie Williams. Serialele „Game of Thrones" (HBO) şi „The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime) au primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 71-a ediţie a galei premiilor Primetime Emmy - 32, respectiv 20.