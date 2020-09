Primetime Emmy 2020 - Catherine O'Hara, desemnata cea mai buna actrita intr-un serial de comedie

Catherine O'Hara a fost desemnată cea mai bună actriţă distribuită în rolul principal într-un serial de comedie pentru interpretarea sa din producţia ''Schitt's Creek'', la gala premiilor Primetime Emmy 2020, desfăşurată duminică seară la Los Angeles, potrivit site-ului oficial al evenimentului.



La această categorie au mai concurat actriţele ChristinaApplegate ("Dead to Me"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Linda Cardellini ("Dead to Me"), Issa Rae ("Insecure") şi Tracee Ellis Ross ("black-ish").



În 2019, acest trofeu a fost câştigat de Phoebe Waller-Bridge, protagonista serialului "Fleabag".



Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, se desfăşoară la Staples Centre din Los Angeles, în cadrul unei ceremonii virtuale, prezentate de Jimmy Kimmel.