Primii lideri PSD care o apara pe Viorica Dancila: 'Nu trebuie inlaturata'

Viorica Dăncilă nu trebuie înlăturată de la conducerea PSD, deoarece „a muncit, s-a implicat și are curaj”, spune vicepreședintele executiv al PSD Mehedinți, Marius Screciu. Acesta crede că vinovați sunt toți reprezentanții PSD. De asemenea, liderul județean, Aladin Georgescu, nu a vorbit despre o asumare a eșecului de conducerea centrală, așa cum au făcut alți lider PSD. În Mehedinți, Viorica Dăncilă a obținut, în turul doi al alegerilor prezidențiale, 51,96% din voturi, fiind unul din cele 5 județe în care PSD a câștigat în turul II.

„În județul Mehedinți, Partidul Social Democrat a câștigat și al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cu 52% din voturi. Organizația se clasează astfel, pe locul IV la nivel național în rândul organizațiilor PSD din țară. A fost o muncă susținută dusă de mine, de parlamentarii PSD, domnii primari, consilierii județeni și locali și echipele de campanie, bazată pe corectitudine. Le mulțumesc tuturor alegătorilor care au mers la vot și celor care au ales candidatul Viorica Dăncilă! Îmi pare rău că la nivel național nu am obținut prima funcție în stat, dar îl felicit pe Klaus Iohannis pentru noul mandat! Noi mergem mai departe și continuăm proiectele începute cu sprijinul Guvernului PSD în Mehedinți și al doamnei președinte Viorica Dăncilă!”, a scris pe Facebook liderul PSD Mehedinți, Aladin Georgescu.

La rândul său, primarul orașului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, vicepreședinte executiv PSD Mehedinți, a declarat, pentru MEDIAFAX, că PSD va rămâne în opoziție în următorii 3-4 ani, perioadă în care trebuie să aducă oameni noi în partid care să-l ridice.

„Trebuie să deschidem partidul, să aducem oameni noi pentru că foarte mulți din cetățenii României s-au săturat de aceleași figuri care una vorbesc și alta fac. Județele care au câștigat, care au o experiență și care au demonstrat PSD-ului că se poate, că există resurse, trebuie băgate altfel în seamă. Trebuie văzut cum reușesc ele să câștige, de fiecare dată, și ceilalți să piardă. E clar, PSD trebuie să se reformeze din temelii. Nu mai putem continua sub această formă, cu lucruri făcute după ureche. Ne trebuie un plan general pe o perioadă lungă. Ideea că intrăm peste câteva luni la guvernare este falsă. Trebuie să luăm în calcul trei-patru ani de opoziție și în această perioadă trebuie să găsim oameni onești, serioși și profesioniști cu care să putem clădi un partid puternic de stânga. Nu e posibil ca după trei ani de credit din partea cetățenilor... În 2016 am luat 46%, în trei ani să ne ducem la 23%... Nu trebuie să căutăm un vinovat. Vinovați suntem toți. Trebuie să pricepem că oamenii ne-au dat un vot de blam. Ne-au atras atenția că am greșit și trebuie să o luăm de la capăt", a declarat Marius Screciu.

Întrebat dacă PSD mai poate continua cu Viorica Dănilă la șefia partidului, Marius Screciu a răspuns că Dănilă trebuie să rămână.

„Asta e o decizie care se va lua la nivel național. Cred că Viorica Dăncilă este unul dintre oamenii serioși, onești, care pot munci și care trebuie să rămână pentru a clădi viitorul partidului. Dăncilă nu trebuie înlăturată. Trebuie menținută pentru că a muncit, s-a implicat, are curaj și poate fi un om de bază pe viitor în reclădirea PSD", a spus vicepreședintele executiv al PSD Mehedinți.