Primul „11“ cu care va incepe Cosmin Contra partida cu Malta

Cosmin Contra va schimba va schimba echipa de start fata de partida cu echipa Norvegiei, in conditiile in care Razvan Marin a fost recuperat. Partida va incepe la ora 21:45. Malta si Romania sunt despartite de numai un punct in clasamentul grupei F. Tricolorii forteaza victoria in Malta. Meci vital pentru Euro 2020. Totul despre partida din aceasta seara Romania: Tatarusanu – Chipciu, Cristea, Nedelcearu, Bancu – Baluta, Marin (Nistor), Maxim – Hagi – Tucudean, Keseru. Dragos Grigore este suspendat, iar Romario Benzar a fost invoit.