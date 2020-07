Primul album de studio al rapperului Pop Smoke, ucis in februarie, a debutat in fruntea Billboard 200

„Shoot for the Stars Aim for the Moon”, primul album de studio al rapperului Pop Smoke, care a fost ucis pe 19 februarie, a debutat în fruntea Billboard 200.

Albumul, lansat pe 3 iulie, a fost vândut în Statele Unite în 251.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 9 iulie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Piesele de pe „Shoot for the Stars Aim for the Moon” au fost accesate online de 268,4 milioane de ori, potrivit news.ro.

Înainte de acest album, Pop Smoke a lansat două mixtapes: „Meet the Woo, V.1” şi „Meet the Woo, V.2”. Cea de-a doua a devenit primul material al lui care a ajuns în top 10 al clasamentului american, debutând pe locul al şaptelea pe 22 februarie.

Săptămâna trecută, cinci persoane au fost arestate în legătură cu moartea lui. Rapperul în vârstă de 22 de ani, pe numele real Bashar Barakah Jackson, a fost împuşcat în casa lui din Hollywood Hills.

Pe locul al doilea în top s-a clasat albumul „Hamilton: An American Musical”, înregistrare cu distribuţia spectacolului de pe Broadway, care a urcat 12 poziţii, după ce a fost vândut în 102.000 de unităţi. Piesele au fost accesate online în ultima săptămână de 90,4 milioane de ori.

Revenirea albumului între primele locuri este datorată premierei spectacolului pe platforma de streaming Disney+.

Cea mai înaltă poziţie pe care s-a aflat coloana sonoră „Hamilton” a fost a treia, în iulie 2016, după ce spectacolul a câştigat 11 trofee Tony, inclusiv pentru cel mai bun musical.

„Hamilton: An American Musical” este cel mai bine clasat album al unei distribuţii după „Hair”, care a petrecut 13 săptămâni pe primul loc în 1969. În plus, el a petrecut 250 de săptămâni în top. „Hamilton” nu a părăsit Billboard 200 de la debutul, pe locul al 12-lea, în 17 octombrie 2015. Este cea mai îndelungată perioadă petrecută în clasament de un astfel de album, după „The Phantom of the Opera”, care a petrecut 331 de săptămâni în top, între 1990 şi 1996.

Rapperul Lil Baby şi „My Turn” au coborât două locuri, până pe trei, cu 62.000 de unităţi vândute în a 19-a săptămână de la lansare.

DaBaby şi „Blame It On Baby” s-au clasat pe poziţia a patra, în coborâre un loc, după ce albumul a fost vândut în 36.000 de unităţi în a 12-a săptămână de la debut.

„Hollywood’s Bleeding” al lui Post Malone a ajuns pe locul al cincilea, în coborâre un loc, după ce a fost vândut în 36.000 de unităţi în a 44-a săptămână de la lansare.

The Weeknd şi „After Hours” au pierdut o poziţie, clasându-se pe şase, cu puţin peste 29.000 de unităţi vândute în a 16-a săptămână de top.

„Fine Line” al lui Harry Styles s-a clasat pe şapte, în coborâre o poziţie, cu 29.000 de unităţi vândute în a 30-a săptămână de la debut, iar Polo G şi „The Goat”, pe opt, cu 28.000 de unităţi vândute în a opta săptămână de la lansare.

Locul al nouălea a fost ocupat de Lil Uzi Vert şi „Eternat Atake”, vândut în 27.000 de unităţi în a 18-a săptămână de top, iar al zecelea, de Lil Durk şi „Just Cause Y’all Waited 2”, în coborâre opt poziţii, cu 27.000 de unităţi vândute în a noua săptămână de top.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).