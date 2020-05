Ministerul Sănătății pregătește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și gradul de răspândire a virusului. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul Nelu Tătaru, la Europa FM. Testarea la nivel național ar urma să se facă după 1 iunie, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății. “Noi […] The post Primul anunț despre existența unui plan de testare a anticorpilor la nivel național appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.