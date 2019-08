Primul avocat a lui Dinca face dezvaluiri halucinante: "Sotia lui Dinca a stat o luna in casa groazei, imediat dupa rapirea Luizei"

Luiza si Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a spus ca sotia principalului suspect din cazul crimelor din Caracal a venit in Romania pe 26 aprilie, dupa momentul la care se presupune ca Luiza Melencu ar fi fost ucisa, si a stat o luna in "Casa Groazei". Avocatul familiei Luizei Melencu, dezvaluiri din casa lui Gheorghe Dinca: ''Foarte multe nemernicii, foarte multe lucruri dubioase'' "Sotia lui mi-a spus ca nu ii vine sa creada pentru ca sunt impreuna de 40 de ani si nu crede ca a fost in stare de asa ceva, dupa care a spus ca daca vinovat trebuie sa raspunda pentru ceea ce a facut, dar mi-a spus ca nu poate sa creada asa ceva, ca a putut sa faca asa c ...