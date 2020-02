Primul caz confirmat de coronavirus Romania

Coronavirus Romania – se confirma primul caz la noi in tara. Este unul dintre cei care au intrat in contact cu italianul de 71 de ani infectat, care a fost in Romania.

Victor Costache, ministrul sanatatii a facut primul anunt in legatura cu cazul de Coronavirus din Romania.

„Suntem din pacate in situatia sa va anuntam ca, in urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in legatura cu cetateanul italian, avem primul caz infectat cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei. Imediat ce va ajunge la Bucuresti va intra in schema de tratament si speram sa avem rezultate bune. Pacientul este in stare buna, nu manifesta simptome si nu trebuie sa ne alarmam. Mai avem in lucru 33 de teste si va vom comunica rezultatele imediat ce va fi posibil.

Pacientul va fi transporat cu un echipaj ISU la institutul Matei Bals.

Pacientul confirmat din Romania fusese izolat in carantina

Raed Arafat a preferat sa nu faca publica varsta persoanei infectate cu coronavirus.

– Pacientul a intrat in contact direct cu italianul. Este o cunostinta a italianului.

– Momentan pacientul este asimptomatic, nu este nimic ingrijorator.

– Sansa de a fi fals-pozitiv este foarte mica. Totusi, testul va fi reluat la Bucuresti, la Spitalul Matei Bals.

– Sa nu foloseasca nimeni cuvantul „epidemie”. Este un singur caz, nu o epidemie. Nici daca vor fi 5-6 cazuri nu va fi o epidemie.

– Pacientul zero este italianul. De cateva zile testam apropiatii, abia acum am gasit un caz. Este un lucru pozitiv.

Romania are incepand din aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferinta de presa sustinuta de Victor Costache, ministrul Sanatatii, si secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

Este vorba despre una dintre persoanele din Gorj care a intrat in contact cu italianul in varsta de 71 de ani, in perioada de cinci zile in care s-a aflat la noi in tara.

Exista suspiciuni ca ar mai putea fi un al doilea caz de coronavirus in Romania, relateaza Carla Tanasie, jurnalist Digi24. Testele nu sunt insa finalizate in acest caz.

Coronavirus Romania

Daca se confirma si a doua infectare, atunci cele doua persoane vor fi transferate la Institutul Matei Bals din Bucuresti.

Totodata, la „Matei Bals” sunt 33 de probe de la Gorj pentru care se asteapta rezultatul.

De altfel, autoritatile italiene au anuntat miercuri seara ca acesta ar fi contaminat trei persoane dupa ce a ajuns in tara sa. Este vorba despre un angajat si de un client al restaurantului pe care il detine italianul in varsta de 71 de ani, dar si despre italianul in varsta de 51 de ani, care a fost si el in Romania.

