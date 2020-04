Primul caz COVID-19 confirmat in sistemul penitenciar: un ofițer de la Jilava

Un angajat al Penitenciarului Bucureşti-Jilava a fost confirmat pozitiv, marţi, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat transmis, marţi, AGERPRES de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP). “Poliţistul de penitenciare a purtat, în executarea serviciului, echipament de protecţie (mască, mănuşi) şi nu a intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte. Testarea specifică a survenit […] The post Primul caz COVID-19 confirmat în sistemul penitenciar: un ofițer de la Jilava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.