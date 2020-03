Primul caz de coronavirus confirmat in Bucuresti. Numarul persoanelor contaminate a ajuns la 12

Un bărbat din București, în vârstă de 49 de ani, care s-a întors din Italia, de la Roma, a fost testat pozitiv la coronavirus, scrie digi24.ro. Bărbatul a fost adus vineri seara la „Matei Balș” cu febră și scaune diareice, a precizat la Digi24 Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. În acest moment este subfebril, dar prezintă în continuare patologie digestivă, rămânând sub observație și sub tratament.Este al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național și al treilea anunțat de autoritățile române în cursul zilei de sâmbătă.Bărbatul s-a întors din Italia în data de 27 februarie 2020, cu avionul, venind de la Roma, deci dintr-o zonă considerată neafectată de coronavirus, și prin urmare, nu a trebuit să stea în izolare la domiciliu sau în carantină. În urmă cu două zile, a început să aibă febră și scaune diareice.„Bărbatul s-a prezentat seara trecută la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" cu febră, dar cu simptomatologie care nu intră în definiția de caz COVID-19. I s-au recoltat probe și pentru că persoana a călătorit în Italia s-a decis să se recolteze probe și pentru testul COVID-19. Este primul caz depistat în București. Conform primelor sale declarații, bărbatul a stat în toată această perioadă la domiciliu, de la revenirea în țară”, se arată într-un comunicat al Grupului pentru comunicare strategică.Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a solicitat izoleta pentru transportul la Institutul național de boli infecțioase și a demarat ancheta epidemiologică. S-a început stabilirea contacților bărbatului confirmat pozitiv la noul COVID-19, după care va începe recoltarea probelor pentru testare.În urma acestui caz, autoritățile române ar putea modifica ariile din Italia vizate de restricții la revenirea cetățenilor în țară, extinzându-le. „Dacă se mai repetă un astfel de caz, ne gândim ca începând de mâine să extindem această zonă la toată Italia”, a precizat la Digi24 Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Asta înseamnă ca toți cei care vin din Italia să stea în izolare, a adăugat oficialul. „Este primul caz din București, dar este tot un caz de import, dat fiind că vine din Italia. Noi am identificat toți contacții lui în București, în această perioadă. Urmează să identificăm și contacții din avionul de pe 27 și la fel, ancheta se va derula pentru fiecare în parte”, a subliniat Nelu Tătaru. Este vorba despre un avion care a venit de la Roma pe Otopeni, în data de 27 februarie. Contacții identificați până acum sunt membri ai familiei și prieteni, care sunt, la rândul lor, testați și băgați în carantină.