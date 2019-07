Primul caz de infectie cu West Nile din acest an

west nile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul caz de infectie cu virusul West Nile din acest sezon a fost confirmat la un octogenar din Galati, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). "In sezonul 2019, in perioada 3.06.2019 - 18.07.2019, a fost inregistrat un caz de infectie cu virusul West Nile, cu debut in saptamana 27. Cazul confirmat a fost inregistrat la grupa de varsta de peste 80, la o persoana de sex masculin, cu domiciliul in judetul Galati", se precizeaza in informarea INSP. Recomandari de la Ministerul Sanatatii. Cum previi infectarea cauzata de intepaturile tantarilor Pentru prevenirea infectiei cu virusul West Nile, specialistii INSP recomanda populatiei sa evite expun ...