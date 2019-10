Primul CEx al PSD dupa caderea guvernului: Viorica Dancila cere excluderea din partid a celor care au votat motiunea de cenzura

„Din momentul acesta am să merg în fiecare organizaţie în teritoriu şi am să cer votul CEx-ului pentru a elimina trădătorii, pentru că acest partid nu a pierdut pentru că a guvernat prost. A pierdut întotdeauna pentru că au existat trădători în interior. Când am preluat preşedinţia partidului am spus că nu mi-e frică de opoziţie, mi-e frică de cei din interior. Acest lucru s-a adeverit. Am de gând ca toţi cei care vor trăda să plece. Să se ducă în partidul lui Ponta, să se alăture partidului trădătorilor. PSD nu are trădarea în sânge. Membrii PSD îşi doresc ca acest partid să revină la guvenare. Eu cred că în spatele meu vor fi oamenii care cred în acest partid, în România şi români. Cei care trădează, cred că dacă ar avea curaj ar ieşi și ar spune public”,a declarat Viorica Dăncilă, în presa centrală, înainte de CEx.