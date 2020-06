Primul deces de coronavirus in Politia Romana. Este vorba despre seful de post din Ipotesti, judetul Olt

Sindicatul Europol anunta, duminica, primul deces de coronavirus inregistrat in Politia Romana, fiind vorba despre seful de post din Ipotesti, judetul Olt. Politistul, in varsta de 49 de ani, a fost internat in spital inca din 28 mai, initial la Slatina, apoi la Caracal si in final la Bucuresti.