Primul desen realizat de Gauguin, adjudecat pentru 80.000 de euro

Primul desen al pictorului Paul Gaugain (1848-1903), o acuarela realizata la varsta de 17 ani, a fost adjudecat la licitatie pentru suma de 80.000 de euro, in cadrul unei sesiuni de vanzari organizata la castelul d'Artigny din Montbazon (Indre-et-Loire), potrivit AFP. Acuarela, datata 1865, a fost cumparata prin telefon de un industrias francez, rezident in Elvetia. Semnata "Gaugain. P, 2 iulie 1865", aceasta acuarela reprezinta un chalet elvetian pe marginea unui lac intins. Cu cat s-a vandut un tablou semnat de Monet, la o licitatie de la New York Realizat in tus si acuarela pe hartie Canson, este "primul desen cunoscut" al lui Gauguin, potrivit comisarului de licit ...