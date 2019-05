Primul incident la alegerile europarlamentare! O ieseanca nu a fost lasata sa voteze - FOTO, VIDEO

Incident sectie de votare 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A aparut primul incident la alegerile europarlamentare. Unei tinere i s-a refuzat, initial, dreptul de vot la europarlamentare. Tanara, domiciliata, in localitatea Ciurea, nu a fost lasata sa voteze de catre presedintele sectiei de votare nr.30. Desi, legal, tanara are dreptul sa voteze in Iasi, presedintele sectiei de vot nu a considerat ca este normal ca aceasta sa voteze la sectia nr.30, indemnand-o sa foloseasca autobuzul si sa se deplaseze in Ciurea. Tanara, vizibil iritata, s-a dus la Biroul Electoral Judetean, unde a venit cu o reprezentanta a BEJ, iar in cele din urma aceasta a reusit sa voteze. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Av ...