Primul infectat cu SARS-CoV-2 raportat de Coreea de Nord. A trecut fraudulos frontiera

Coreea de Nord a informat despre un prim caz "suspectat" de contaminare cu noul coronavirus, instituind stare de "urgenţă maximă" pentru a stopa flagelul, a anunţat duminică agenţia de presă oficială nord-coreeană KCNA, preluată de agențiile internaționale și de Agerpres. Acest caz se referă la o persoană care "s-a întors la 19 iulie după […]