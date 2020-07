Primul județ din Romania unde masca devine obligatorie și in aer liber

Un comitet județean pentru situații de urgență a decis, marți, că masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, în toate spațiile închise publice și private și în aer liber, acolo unde sunt mai mult de două persoane. Măsura intră în vigoare de miercuri dimineață în tot județul Argeș. Anunțul a […] The post Primul județ din România unde masca devine obligatorie și în aer liber appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.