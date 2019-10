Primul lot din vaccinul antigripal, deja epuizat. Medicii de familie abia fac fata cererilor

„Ajungem întotdeauna în aceeaşi situaţie, avem în fiecare an aceeaşi problemă, în fiecare an se repetă. Probabil că e o chestiune de organizare, nu mi se pare normal să începem vaccinarea doar prin informaţii date la ştiri şi fără vaccin. Eu cred că ar trebui să anunţăm când avem deja vaccinurile. Or, noi suntem cam ultima verigă din lanţ.



Atunci când se achiziţionează vaccinul de către Ministerul Sănătăţii, ultimii la care ajunge vaccinul sunt medicii de familie. A anunţa asta încă de la jumătatea lunii septembrie ne aruncă, pur şi simplu, toţi pacienţii în cap.



De la data de la care s-a făcut acest lucru, aproape în fiecare zi sunt pacienţi care vin la cabinet sau ne sună şi ne întreabă acelaşi lucru.



Iată că nici măcar dozele pe care le-am cerut nu le putem primi. A solicita 600-700 de doze şi a primi 10-15 mi se pare... nici nu ştim cum să ne alegem pacienţii pentru acest lucru.



În principiu, în unele judeţe vaccinul a ajuns în această săptămână. Avem colegi din ţară care le-au primit, şi în Bucureşti au început să se dea, numai că numărul de doze e foarte mic, mult mai mic decât am cerut.



Sunt două probleme, în primul rând că primul vaccin care soseşte acoperă doar categoriile de vârstă peste 3 ani, nu poate fi făcut la copiii foarte mici. Pentru categoria de vârstă peste 6 luni este un alt vaccin care a fost achiziţionat de Ministerul Sănătăţii şi care se va face doar pentru sugari, dar el încă nu a fost distribuit medicilor şi trebuie să-i mai amânăm.



Ceea ce e o problemă pentru că la copiii sub 9 ani care fac prima oară vaccinul trebuie făcute două doze la interval de o lună, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să îl primim înaintea celuilalt, adică să începem puţin mai devreme vaccinarea ca să fie făcută la timp.



Pe de altă parte mai avem o problemă, noi nu putem vaccina chiar toate persoanele din grupurile de risc pentru că Ministerul nu achiziţionează vaccin pentru toţi. Dar există, totuşi, o discrepanţă, înţeleg să solicit 600 şi să primesc 300, dar nu 10”, a declarat Sandra Alexiu la Digi24.