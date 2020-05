Primul mesaj al lui Kovesi pentru Tudorel Toader, dupa victoria la CEDO

Fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi a declarat marți, la Digi24, după ce a câștigat la CEDO procesul privind revocarea sa din funcție, că vrea să-i amintească ceva fostului ministru PSD al Justiției, Tudorel Toader, care a propus revocarea sa din funcție.

- Ce i-ati transmite ministrului Justitiei de atunci?

- N-am ce sa-i transmit, daca as putea doar sa-i reamintesc ca in momentul in care am facut aceasta actiune, dansul a zis ca nu am nicio sansa.

