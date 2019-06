Primul ministru care da de pamant cu Ludovic Orban, dupa atacul la IT-iști: 'PNL nu se dezice, propune taierea salariilor IT-iștilor'

După ce Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că nu i se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de impozitul pe venit, pentru că au cele mai mari salarii din România, Guvernul oferă o primă reacție. Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, l-a pus la punct pe liderul PNL.

"PNL nu se dezice: propune taierea salariilor IT-istilor

Digitalizarea Romaniei ar trebuie sa fie subiectul unui acord transpartinic, nicidecum tinta unor declaratii iresponsabile ale liderului PNL Ludovic Orban care, odata iesit din febra electorala, indeamna la taiat veniturile IT-istilor prin renuntarea la scutirea impozitului pe venituri, in vechea traditie ce a consacrat PNL-ul in taierea de salarii.

PNL, prin vocea lui Ludovic Orban, da dovada de o crasa neglijenta pentru un sector care inregistreaza una dintre cele mai mari valori adaugate, prin expertiza a 100.000 de specialisti a caror contributie insumeaza o pondere de aprox 6% in PIB-ul Romaniei, egala cu cea a agriculturii ca magnitudine, fiind expresia unei economii competitive, performante, asa cum ne dorim pentru Romania, pe modelul celor mai avansate economii din Europa si din lume.

Mai mult, plus valoarea IT-istilor are efecte multiplicatoare in cresterea competitivitatii pe orizontala, pe intreg spectrul economiei romanesti, de la turism la transport, de la energie la agricultura, de la industrii creative la educatie si sanatate.

Scutirea de impozitare a veniturilor specialistilor in IT ( a carei plaja de aplicabilitate s-a largit din decembrie 2017 la initiativa PSD, de la 75000 de IT-isti la 100.000) reprezenta un mecanism dovedit benefic pentru economie, care poate fi rezumat astfel:

Cifra de afaceri a industriei estimata pentru 2019 este de peste 5 mld Euro, aproape 6% contribuție la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieței s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuție in PIB a industriei a evoluat de la 0.5% in 2003 la aproape 6% astazi.

Economia digitala romaneasca trebuie sa-si mareasca ritmul de crestere in linia potentialului pe care il are spre beneficiul tuturor firmelor si cetatenilor romani, recuperand astfel decalajul fata de cele mai digitalizate economii europene, iar declaratiile si actiunile decidentilor politici nu au voie sa perturbe aceasta dinamica pozitiva. Din pacate, prin declaratiile lui Ludovic Orban, asistam la o avanpremiera a politicilor liberale marcate de taieri de salarii, pensii si stimulente pentru industrie pe care PNL nu ar ezita sa le puna in practica, daca ar avea ocazia", a precizat ministrul.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. “Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România", a declarat Orban, conform presei locale. El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal.