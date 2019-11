Primul muzeu al vaginului se deschide la Londra

Primul muzeu al vaginului se deschide sâmbătă la Londra, în Camden Market, după ce o strângere de fonduri din partea publicului a acoperit primele cheltuieli în valoare de 50.000 de lire sterline, arată CNN, potrivit Mediafax.

Muzeul Vaginului își propune să educe vizitatorii în probleme legate de vulvă și de vagin. De asemenea, instituția își propune să abordeze și modurile în care sunt stigmatizate organele sexuale și aparatul reproducător.

Fondatoarea instituției, Florence Schechter a pus pe picioare proiectul Muzeului Vaginului după ce a descoperit un monument dedicat penisului în Islanda, Muzeul Falologic Islandez și și-a dat seama că nu există un muzeu corespondent dedicat vaginului.

Schechter și echipa ei au lansat inițial o campanie pentru a aduna 300.000 de lire sterline.

"Cum este vorba despre primul muzeu fizic dedicat vaginului, vulvei și anatomiei ginecologice, nu știam la ce să ne așteptăm din partea publicului și am fost încântate să vedem că s-au strând 50.000 de lire sterline”, a explicat Zoe Williams, director de dezvoltare și marketing pentru muzeu.

Muzeul se deschide sâmbătă într-un spațiu pe care îl ocupă temporat în Cmaden Market. Prima expoziție poartă titlul "Muff Busters: Vagina Myths and How to Fight Them" (Spărgătorii de Mixturi: Miturile Vaginului și cum să le combați”. Expoziția analizează ”miturile universal răspândite” despre vagin și vulvă, spune Williams, care explică faptul că ”se consideră că vaginul și vulva trebuie curățate folosind anumite produse dedicate, dar vaginul se curăță de la sine”.

Spectacole de teatru și umor, ateliere de meșteșuguri și dezbateri educaționale sunt programate la muzeul care încearcă în continuare să strângă bani pentru a se muta într-un sediu permanent. Declarația de intenție a muzeului arată că instituția ”va fi un forum pentru feminism, drepturile femeilor, comunitățile LGBT+ și intersex” și va ”aborda prejudecățile normelor cis și heterosexuale”, promovând ”valori feministe, intersecționale și transincluzive”.

"Vrem să oferim tuturor încrederea de a vorbi deste o parte perfect normală a anatomiei”, a explicat Williams care a citat un studiu al fundației The Eve Appeal, specializată în sprijinirea investigațiilor privind cancerul, care arată că 65% dintre femeile și fetele din Marea Britanie au greutăți atunci când trebuie să pronunțe cuvinte ca ”vagin” sau ”vulvă”.

"Nu e nimic rușions ori jignitor să vorbești despre vulvă și vagin. Sunt părți ale corpului care ar trebui omagiate”, a explicat reprezentanta muzeului.