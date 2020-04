Primul oraș din Romania care nu a mai așteptat autoritațile și s-a autoizolat – Gura Humorului din județul Suceava

Primarul din Gura Humorului a luat-o înaintea autorităților de la București și a decis să autoizoleze orașul, aflat în județul Suceava, pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Orașul Gura Humorului nu are înregistrat niciun caz confirmat cu coronavirus. Conform realitateadesuceava.net, la intrările din oraș au fost instalate filtre. Inclusiv toate drumurile secundare, pe care se intră The post Primul oraș din România care nu a mai așteptat autoritățile și s-a autoizolat – Gura Humorului din județul Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.