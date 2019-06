Primul oras din lume care interzice orice forma de comert cu tigari

tigari 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul oras din lume in care va fi interzisa sub orice forma comertul cu tutun si produse ce contin nicotina este Beverly Hills. Cateva sute de pachete de tigari au fost descoperite de politistii ieseni Decizia a fost luata de consiliul local si va intra in vigoare din 2021. Ea se va aplica in magazine, hipermarketuri, farmacii si benzinarii. Exceptie vor face cluburile private pentru amatorii de trabuc si hotelurile, care vor putea vinde produse cu nicotina doar prin intermediul room service. Deja in Beverly Hills fumatul este interzis in locuinte, in masini, gradini si parcuri, Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...