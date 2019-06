Primul oras din Romania care introduce plata cu cardul in piete. ”Acum nu mai e greu”

Piata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sibiul este primul oras care introduce plata cu cardul in piete. Autoritatile spera astfel sa atraga si clientii mai tineri, obisnuiti sa mearga la supermarket, fara bani in buzunar. Pentru inceput, 30 de tarabe au primit POS-uri, iar taranii au fost invatati sa le foloseasca, insa proiectul va fi extins, si in alte orase. ”Acum nu mai e greu, daca e ea langa mine, nu mai e greu. Dar invatam cu ajutor, e mai bine”, spune o batrana. Mariana vine in piata Cibin din Sibiu de ani buni cu rosii din Izbiceni, judetul Olt. Nu prea mai vede bine, dar cu rabdare si ochelarii potriviti, va invata sa foloseasca POS-ul. Reporter: Ati priceput? Mariana Degeratu, producator Izbicel Olt: Am invatat, am n ...