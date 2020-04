PRIMUL ORAS din Romania care s-a izolat de bunavoie din cauza pandemiei. Primar: „Nu avem niciun bolnav. Trebuie sa ne protejam”

Orasul Gura Humorului este primul oras din Romania care s-a autoizolat ca masura de protectie impotriva raspandirii infectiilor cu noul coronavirus in randul populatiei.

Primarul Marius Ursaciuc a declarat ca incepand de miercuri, la intrarile in oras de pe DN 17 au fost amplasate filtre ale politiei care verifica masinile particulare. Marius Ursaciuc a spus ca in momentul de fata Gura Humorului nu are nici un bolnav de coronavirus, motiv pentru care a luat aceasta decizie pentru a preveni raspandirea bolii. El a precizat ca aceasta decizie este acoperita de prevederile ultimelor Ordonante Militare adoptate de autoritati, potrivit monitorulsv.ro.

„Am luat decizia de a restrictiona accesul in oras pentru cei care spun ca vin cu o anumita treaba si ajung la cersit, pentru cei care vin cate sase sau sapte cu o singura masina pentru a merge la cumparaturi in magazinele din Gura Humorului, desi au magazine in localitatile in care traiesc. Sunt unii care vin poate ca nu le place magazinul de la ei din localitate. Este stare de urgenta si ar trebui sa le placa. Daca cineva spune ca trebuie sa mearga la o farmacie ii solicitam reteta si declaratia pentru deplasare”, a spus Marius Ursaciuc, pentru Monitorul de Suceava.

Edilula explicat ca incearca sa limiteze numarul persoanelor care intra in Gura Humorului, avand ca baza legala Ordonantele Militare 3, 4, 5 si 6.

„I-am intrebat pe toti ce treaba au acum daca pietele sunt inchise si nu mai au unde sa vanda. Toate aceste masuri sunt aplicate de jandarmi, de politisti. Considera ca e mai bine sa verifici documentele pentru circulatie la intrarea in oras decat in interior. Noi am solicitat humorenilor disciplina si sa respecte programul din ordonantele militare. Si vrem sa vedem daca aceste prevederi din ordonantele militare sunt respectate si de cei care vin in Gura Humorului. Acum nu avem nici un caz de imbolnavire si nici nu vrem sa avem. Lumea trebuie sa inteleaga ca magazine sunt si in localitatile din jur, in apropierea caselor unde locuiesc, ca sunt bancomate si in alte locatii decat Gura Humorului, la Frasin sau la Paltinoasa, ca sunt farmacii, ca sunt benzinarii si inainte de filtrele de la intrarea in oras, dar si ca platile se pot face si on-line”, a mai precizat Marius Ursaciuc.

Gura Humorului este primul oras din Romania care s-a izolat de bunavoie in contextul panemiei de coronavirus.

