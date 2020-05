Primul pacient din Romania vindecat de COVID prin tratament cu plasma

Primul pacient tratat cu plasmă din România s-a vindecat de COVID după primirea lichidului sangvinic donat de un alt pacient vindecat. Bărbatul de 46 de ani internat la Spitalul Judeţean din Galaţi a primit plasmă îmbogăţită cu anticorpi de la două persoane care s-au vindecat de coronavirus, anunță corespondentul MEDIAFAX. Două teste au confirmat că […] The post Primul pacient din România vindecat de COVID prin tratament cu plasmă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.