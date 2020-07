Primul reportaj despre laboratorul din Wuhan: "Fara autorizatie, nici macar un tantar n-ar putea sa intre in laborator"

Laboratorul de virusologie de la Wuhan, de unde se suspecteaza ca ar fi "scapat" noul coronavirus, isi apara procedurile de securitate intr-un reportaj difuzat de televiziunea chineza, in contextul in care China este acuzata de lipsa de transparenta in modul in care a gestionat pandemia covid-19, iar Statele Unite si Australia au cerut o ancheta in acest sens, relateaza AFP.