Primul spital COVID din Romania care anunța vindecarea unor pacienți

Primii 12 bolnavi de COVID-19, internaţi în secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara, s-au vindecat şi au fost externaţi, având astfel posibilitatea să-şi petreacă Paştele acasă, a informat vineri conducerea unităţii medicale, citate de stiripesurse.ro. "În ajunul celei mai mari sărbători a lumii creştine, spitalul nostru este în măsură să anunţe prima