Primul stadion construit pentru CM 2022 Qatar va fi inaugurat astazi

Primul stadion construit pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar va fi inaugurat astazi, cu ocazia finalei Cupei Emirului, care va opune echipele Al Sadd si Al Duhail, informeaza DPA. Stadionul Al Wakrah, situat la sud de capitala Doha, are o capacitate de circa 40.000 de spectatori, iar forma lui se inspira dintr-o barca traditionala arabeasca. Moment istoric în fotbal! FIFA introduce o noua competitie din 2021 Pana acum a mai fost terminat un stadion al Mondialului din 2022, arena Khalifa, renovata in urma cu doi an, care va gazdui Campionatele Mondiale de atletism in aceasta toamna (27 septembrie - 6 octombrie). Cele opt stadioane ale CM 2022 sunt prevazute cu aer conditionat pentru a re ...