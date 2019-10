Primul test pentru Guvernul lui Ludovic Orban. Opt ministri raspund la intrebarile comisiilor

La aproape două saptămâni după ce a primit mandatul de premier de la presedintele Iohannis, Ludovic Orban are de trecut primul test în Parlament. Opt dintre miniştrii propuşi de Ludovic Orban pentru a face parte din noul Cabinet vor răspunde azi tirului de întrebări din comisiile de specialitate. Ion Marcel Boloș, ministrul propus al Fondurilor The post Primul test pentru Guvernul lui Ludovic Orban. Opt miniştri răspund la întrebările comisiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.