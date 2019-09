Prin ce a trecut in copilarie George Burcea. Sotul Andreei Balan, amintiri pline de durere

Actorul a devenit sotul Andreei Balan, cu acte-n regula, cu cateva saptamani in urma. Cei doi si-au jurat iubire vesnica si in fata altarului pe data 15 septembrie, cand si-au botezat si fiica. Despre acesta nu se cunosc foarte multe, asadar ar putea sa socheze prin ce a trecut, in copilarie, George Burcea.

Prin ce a trecut in copilarie George Burcea?

George Burcea si Andreea Balan s-au casatorit, iar nunta lor a coincis cu botezul micutei Clara. Asa cum a marturisit chiar el, despre anii in care a crescut, actorul a avut parte de momente marcante. In casa lui au existat chiar des episoade de violenta in familie. Se poate spune ca toate aceste clipe drastice, pe care niciun copil nu ar trebui sa le experimenteze, l-au transformat pe George Burcea in barbatul care este astazi.

„Strabunica a luat bataie, bunica a luat bataie, mama a luat bataie, sora mea a luat bataie, cealalta sora a luat bataie”, spune sotul Andreei Balan.

Tatal a doua fetite, actorul a optat de curand sa ia parte la o intalnire a miscarii „Wake UP”. Este vorba despre o platforma dedicata drepturilor femeilor din Romania, la care a participat si celebrul barbat. Pentru ca episoadele frecvente de violenta pe care le-a trait in sanul familiei sale se repetau la ceva timp, George Burcea a fost expus la bataie foarte des. Isi considera mama un adevarat erou, pentru momentele pe care le-a infruntat, in trecut.

Maria Dragomiroiu, poveste similara

Cata vreme si-a spus povestea, tanarul actor a avut si lacrimi in ochi. Despre cele povestite public, George Burcea a marturisit ca va scrie si o carte.

„Am doua fetite si le iubesc foarte mult si toata iubirea pe care le-o dau lor, mi-as fi dorit sa ne-o dea si ei noua”, si-a mai completat George Burcea marturia, potrivit a1.ro.

Alaturi de actorul originar din Botosani, in editia la care acesta a participat, s-a aflat si Maria Dragomiroiu. Cantareata de muzica populara a fost profund impresionata de cele traite de sotul Andreei Balan si a marturisit ca a trait la randul sau clipe de groaza.

„In prima parte a vietii mele am trecut si eu prin multe lucruri prin care ai trecut tu. Toata lumea spune «Vai, ce om puternic». Poate oi fi, ca am luptat mult pana sa ajung aici, dar eu nu sunt. Imi este frica. Imi este frica de orice”, a spus indragita artista.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.