Prin ce cumpana cumplita a mai trecut Mihai Constantinescu acum o luna. Nimeni nu a stiut

Informatii nestiute despre trecutul medical al lui Mihai Constantinescu. Nimeni nu a stiut ca artistul a mai trecut printr-o drama in urma cu aproximativ o luna. Ce spune fosta nevasta a lui Mihai Constantinescu despre actuala partenera de viata a acestuia Concret, Mihai Constantinescu a suferit in luna martie un accident vascular cerebral sylvian drept prin embolie septica. A trecut atunci cu bine peste situatia grea, dar se pare ca este din nou incercat. Noaptea trecuta a suferit un al doilea stop cardio-respirator, la Spitalul Floreasca. Sunt aproximativ zece ani de cand Mihai Constantinescu a inceput sa aiba probleme cardiace. De-a lungul timpului a suferit mai multe interventii. In an ...