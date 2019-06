Prin ce experienta a trecut actrita Nuami Dinescu in piata Obor. „Cred ca m-am facut curcubeu la fata”

nuami dinescu

Actrita Nuami Dinescu a povestit prin ce experienta a trecut de curand, cand a fost la cumparaturi in piata Obor din Capitala.

Vedeta a mers in hala de peste, a comandat ce voia, insa in momentul in care a trebuit sa plateasca si-a dat seama ca nu avea portofelul la ea.

Cu toate acestea, Nuami Dinescu a avut parte de o surpriza extrem de placuta. Vanzatoarea i-a dat pestele, spunandu-i sa-i aduca bani cand mai trece pe acolo.

„Acum vreo 2 saptamani zic, hai sa trag o fuga la Obor, de acolo iau si ce am nevoie pentru pisici. Verific ce bani am, erau putini, mai pun o hartie de 100 si plec. Ajung acolo, ispita ma trage catre hala de peste, desi eu trebuia sa cumpar chestii pentru pisici si, tine-ma, Doamne! Ton proaspat! Wow! Eu disperata dupa peste, zic, ia, sa luam si noi unu’! Fata, foarte draguta, il cantareste, 24 de lei, zice! Vi-l curat?! Da, zic eu, daca se poate!

In timp ce fata imi „dezmatuieste”” pestele, eu bag mana sa scot banii… care bani, ca nu-i pusesem in portofel!? Daca-mi luam pestele nu mai luam nimic pentru pisici, asa ca ii spun fetei „iertati-ma , cred ca trec maine dupa peste, ca am uitat sa-mi pun banii in portofel!”

Fata se uita la mine si continua sa impacheteze. „Lasati, zice, ca-mi aduceti banii cand puteti, nu e problema”! Cred ca m-am facut curcubeu la fata… M-am asigurat ca tin minte nr. la care o gasesc, mi-am luat pestele, i-am multumit fetei pentru incredere si am plecat vorbind singura.

N-am ajuns sa-i duc banii, abia acum reusesc sa fug la piata. Multumesc oameni care faceti ca lucrurile care pot parea ridicole sa nu fie asa. Poate de asta e atat de important sa ne uitam la oameni, la delicatetea si bunavointa lor. <3", a povestit Nuami Dinescu pe pagina sa de pe o retea de socializare.

