Prințul Charles a fost testat pozitiv pentru Covid-19

Prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anunţat biroul său de presă, potrivit Agerpres, care citează Reuters. Prinţul Charles, fiul cel mare al reginei Elisabeta a II-a, are vârsta de 71 de ani. "Prinţul de Wales a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Prezintă simptome uşoare, starea sa de