Prințul William a urmarit, alaturi de suporteri, meciul Cehia – Anglia, scor 2-1, din preliminariile Euro 2020

Prințul William a urmărit, vineri, alături de suporteri meciul Cehia – Anglia, scor 2-1, din preliminariile Euro 2020, într-un bar din Londra. Alături de prințul William, s-a aflat și antrenorul lui Chelsea, Frank Lampard, potrivit Mediafax.

Ducele de Cambridge, președintele Asociației de Fotbal încă din 2006 și Frank Lampard au urmărit partida alături de suporterii englezi, în cadrul campaniei Heads Up, care se ocupă cu problemele mentale ce îi afectează pe fanii fotbalului. Campania Heads Up îi încurajează pe aceștia să discute despre problemele lor și să încerce să găsească o rezolvare.

La lansarea campaniei Heads Up, din luna august, prințul William a declarat: ”Anul acesta, Asociația de Fotbal și Heads Together și-au unit forțele pentru a lansa Heads Up, arătând lumii fotbalului că sănătatea noastră mentală este la fel de importantă precum cea fizică și trebuie să avem grijă de ea zilnic. De asemenea, trebuie să ne sprijinim unul pe celălalt atunci când trecem prin momente mai dificile, pentru a fi pregătiți pentru orice ne așteaptă”.