Principalele informatii in cazul incendiului de la Spitalul Judetean Piatra Neamt

Un incendiu puternic a izbucnit la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt in seara zilei de sambata, 14 noiembrie. Zece pacienti bolnavi de COVID, internati in stare grava la Terapie Intensiva, au murit. Medicul de garda este grav ranit, fiind transferat in Belgia pentru tratament. Ludovic Orban si seful MAI sugereaza ca lucrarile recente de extindere a sectiei de ATI ar fi fost cauza incendiului.