Prins cu plagiatul, șeful SPP, Lucian Pahonțu, spune ca este o coincidența de nume

Un curs universitar cu titlul "Comunicare și relații publice", sub semnătura Lucian Pahonțu, a fost publicat la Editura Sitech din Craiova în anul 2011. Cartea este un plagiat evident, confirmat de specialiști, dar directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP) neagă, pentru Libertatea, că el ar fi scris această carte. Totuși, în același an și