Printesa Beatrice s-a logodit. Cand va avea loc urmatoarea nunta regala

Printesa Beatrice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printesa Beatrice, fiica printului Andrew, s-a logodit cu magnatul imobiliar Edoardo Mapelli Mozzi in Italia. Vestea a fost data de Familia Regala pe pagina oficiala de Instagram. Printesa de 31 de ani, care este a noua mostenitoare a tronului, se va casatori anul viitor. Familia regala britanica i-a transmis printului Harry urari la implinirea varstei de 35 de ani „Amandoi suntem extrem de entuziasmati pentru a ne imbarca in acesta aventura. Impartim multe idei si valori comune, care vor fi baza anilor ce urmeaza, plini de iubire si fericire”, a declarat cuplul regal. Conform BBC, cei doi sunt impreuna de doi ani, in ciuda faptului ca au fost vazuti in public doar de cateva ori. Eduard ...