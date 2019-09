Printesa Charlotte a confirmat: Kate Middleton este insarcinata!

Printesa Charlotte a dat o mare veste chiar in prima ei saptamana de scoala: mama sa, Kate Middletonm este din nou insarcinata! Aceasta a fost auzita spunandu-le colegilor ei ca va fi din nou sora mai mare.

Potrivit unei surse regale, citate de New Idea, Charlotte „a lasat vrabia sa zboare”, aceasta spunand tuturor ca „mami are o alta fetita”.

„Una dintre ajutoarele invatatoarei a auzit-o pe Charlotte spunand asta si nu i-a venit sa creada – Charlotte vorbea foarte tare si parea convinsa ca mama ei este insarcinata”, a afirmat sursa citata.

„A fost o adevarata bomba lansata in prima ei saptamana de scoala”, a spus aceeasi sursa, care a precizat ca mica printesa era extrem de incantata de faptul ca va avea o surioara.

„Spunea ca abia asteapta, parea foarte entuziasmata”, a subliniat sursa regala.

Vorbele fiicei Printului William confirma astfel zvonurile aparute saptamana trecuta, conform carora ducesa de Cambridge ar fi din nou insarcinata.

Kate a fost vazuta, la lansarea celei de a treia gradini Back to Nature, punandu-si deseori mana pe burta. De asemenea, sub rochia ducesei se putea observa o mica umflatura, chiar sub centura.

