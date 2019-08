Printesa Charlotte a scos limba in fata unor oameni care ii faceau cu mana. Cum a reactionat Kate Middleton

Printesa Charlotte, fiica Ducilor de Cambridge, in varsta de patru ani, a facut sa rada publicul adunat la o competitie de yachting, dupa ce si-a scos limba in fata oamenilor, in loc sa il salute. Kate Middleton s-a aratat surprinsa de gestul fiicei sale si a zambit.

Printesa Charlotte (4 ani) si fratele ei mai mare, George (6 ani), s-au aflat in tribune pentru a-si sustine parintii, Printul William si Kate Middleton, care au participat in competitia desfasurata in largul coastelor insulei Wight. Chiar si cu sustinerea din partea familiei, ducii au terminat pe locurile 3 (William) si 8 (Kate), intrecerea fiind castigata de cunoscutul prezentator TV Bear Grylls, scrie Daily Mail.

Ramas fara dintii de lapte si imbracat intr-un costum marinaresc, Printul George a zambit publicului, in timp ce sora lui a scos limba in fata oamenilor. Ducesa de Cambridge s-a aratat surprinsa de gestul fiicei sale si a zambit.

Nu este prima data cand Printesa Charlotte iese in evidenta intr-un mod amuzant, citeaza Mediafax. In luna iulie 2018, in timpul botezului fratelui ei mai mic, Printul Louis, Charlotte le-a spus jurnalistilor adunati la Capela Regala de la Palatul St James ca nu sunt 'invitati' la eveniment. In acel moment ea era tinuta de mana de tatal ei.

