Printul Andrew al Marii Britanii, la un pas de inchisoare. Iata de ce este acuzat acesta

Printul Andrew al Marii Britanii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printul Andrew al Marii Britanii este acuzat din nou de abuzuri sexuale, in complicitate cu miliardarul american Jeffrey Epstein, de o femeie care a acordat un interviu in acest sens postului de televiziune NBC, informeaza The Guardian. Ar putea ajunge in inchisoare dupa ce a furat un telefon mobil Interviul a fost acordat in premiera pentru un post TV de Virginia Giuffre, care sustine ca a fost abuzata sexual de print pe cand era minora. Pe 10 august, Jeffrey Epstein, in varsta de 66 de ani, s-a sinucis in celula sa de la o inchisoare din New York. Miliardarul american, un fost apropiat al lui Bill Clinton si Donald Trump, era arestat pentru trafic de minori, in New York si Florida ...