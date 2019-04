Printul Andrew si Sarah Ferguson s-au impacat la 20 de ani dupa ce au divortat!

Printul Andrew si Sarah Ferguson, ambii 59 de ani, sunt din nou un cuplu, potrivit presei din Marea Britanie.

Cel de-al doilea fiul al reginei a reluat relatia cu fosta nevasta, iar acest lucru nu bucura pe toata lumea din familia regala.

Cei doi au ramas cei mai buni prieteni dupa divortul lor din 1996, traind impreuna pentru a-si creste cele doua fiice, Beatrice si Eugenie.

Anul trecut, Fergie a spus ca ei nu s-au parasit cu adevarat unul pe celalalt si ca sunt cel mai fericit cuplu divortat din lume. Saptamana trecuta, Fergie l-a insotit pe fostul ei sot intr-o vizita in Bahrain.

Prietenii cuplului spun ca relatia dintre cei doi a redevenit romantica, lucru pe care il pastreaza departe de ochii lumii. De asemenea, exista zvonuri ca ei nu s-au impacat oficial pana acum din cauza Printului Phillip care a fost furios pe Fergie.

Cu toate astea, se pare ca ducelui de Edinburgh nu i-ar mai pasa daca fiul lui s-a impacat cu fosta sotie. Mai mult, Reginei i-a placut intotdeauna de Fergie si a invitat-o in ultimele veri la Balmoral.

Singurul care ar putea sa se opuna relatie celor doi este printul Charles. Mostenitorul tronului s-ar impotrivi ca Fergie sa revina in familia regala avand in vedere ca aceasta i-a luat apararea Printesei Diana in timpul divortului celor doi.

