Printul Charles al Marii Britanii are coronavirus

Printul Charles al Marii Britanii, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus.



Ducesa de Cornwall, 72 de ani, a fost, de asemenea, testata, dar nu este infectata, anunta BBC.



Un purtator de cuvant a precizat ca cei doi s-au autoizolat de cateva zile si ca printul Charles lucreaza de acasa. Cei doi sunt in carantina la resedinta lor din Scotia.



Acesta a mai spus ca este imposibil de depistat de unde a luat printul Charles virusul, pentru ca in ultima perioada a avut de onorat o multime de angajamente.



Printul Charles este primul in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii.



Raspandirea COVID-19 "se accelereaza" in Regatul Unit, care este de-acum amenintat sa aiba aceeasi soarta a crizei din Italia, in cazul in care populatia nu respecta consemnele privind distantarea sociala, a avertizat Guvernul lui Boris Johnson.



"Cifrele sunt foarte izbitoare si se accelereaza. Suntem la doar cateva saptamani - doua sau trei - de Italia. Italienii au un sistem de sanatate superb. Iar cu toate acestea, medicii si infirmierii lor au fost complet depasiti de cerere", a avertizat premierul Boris Johnson intr-un mesaj in acest weekend.

