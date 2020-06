Printul Charles inca nu si-a recapatat mirosul si gustul, deși s-a vindecat de coronavirus

Prinţul de Wales al Marii Britanii, în vârstă de 71 de ani, a contractat în martie coronavirusul. Dacă fiul reginei Elizabeth a II-a a avut doar simptome lejere, el a dezvăluit săptămâna aceasta, în timpul unei întâlniri cu personalul de la spitalul Gloucestershire Royal, că nu şi-a recuperat gustul şi mirosul.

"El a evocat experienţa personală", a mărturisit, pentru BBC, Jeff Mills, un asistent social de la spital care s-a întâlnit cu prinţul. "El a vorbit şi despre pierderea mirosului şi a gustului şi are mereu impresia că suferă de acest lucru", scrie news.ro.

Prinţul Charles a fost însoţit de soţia sa, Camilla. El a felicitat personalul medical, care a arătat "cei mai bun din Regatul Unit" în timpul crizei sanitare. Prinţul i-a salutat de departe pe îngrijitori respectând distanţarea socială. A fost prima ieşire publică a prinţului Charles şi a soţiei sale Camilla după relaxarea măsurilor de izolare.

Măştenitorul coroanei britanice a estimat la începutul lui iunie, într-un interviu acordat Sky News, că "a avut noroc" să aibă doar simptome uşoare. O experienţă care l-a "determinat" să militeze pentru a plasa natura "în centru".

"Am avut noroc în cazul meu şi am avut o formă destuld e uşoară a bolii. Dar am avut-o şi pot să înţeleg ceea ce au îndurat ceilalţi", a declarat el în acest interviu, în videoconferinţă la televiziunea britanică.