Printul Charles nu si-a mai recapatat mirosul si gustul de cand a contractat coronavirusul

Printul de Wales al Marii Britanii, in varsta de 71 de ani, a contractat in martie coronavirusul. Daca fiul reginei Elizabeth a II-a a avut doar simptome lejere, el a dezvaluit saptamana aceasta, in timpul unei intalniri cu personalul de la spitalul Gloucestershire Royal, ca nu si-a recuperat gustul si mirosul.