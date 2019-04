Printul Charles si Camilla, zvonuri despre despartire. Ar putea fi divortul anului 2019

Tabloidul american Globe a lansat, inca de la finalul lui 2018, o ipoteza surprinzatoare - Printul Charles (70 ani) s-ar desparti de Camilla Parker Bowles (71 ani).

Fara dovezi concrete, scandalul provocat de ziar a disparut rapid, insa acum intreaga presa internationala a reluat subiectul. Charles si Camilla s-ar desparti in mod public anul acesta, dupa o relatie de aproape jumatate de secol. Daca Casa Regala va confirma in cele din urma informatiile aparute in media, acesta ar putea fi divortul anului 2019.

De unde au pornit zvonurile despre divort

Camilla a lipsit deja de la trei evenimente importante. In primul rand, de la nunta Printesei Eugenie, din octombrie 2018, si in al doilea rand, de la doua petreceri importante de sarbatori – pranzul din Ajun, organizat la Palatul Buckingham, de catre Regina Elisabeta, si slujba de Craciun, de la Biserica Sfanta Maria Magdalena, din Sandringham. Lipsa ei de la evenimentele de sarbatori a fost motivata insa de Casa Regala, la vremea respectiva anuntandu-se ca ducesa sufera de o raceala destul de grava.

Cu toate acestea, revista australiana New Idea a scris recent ca exista dovezi care pot atesta faptul ca Printul Charles s-a saturat de comportamentul Camillei si si-a consultat deja avocata, pentru a divorta. Fiona Shackleton, avocata mentionata de publicatia australiana, l-a ajutat pe Charles sa divorteze si de Diana, in 1996. Sursa mentionata de New Idea este una „apropiata Casei Regale”, iar publicatia a mai mentionat ca Regina stie deja de problemele dintre Charles si Camilla, insa nu vrea ca informatia sa apara deocamdata in mod public, pana cand nu exista un plan concret care sa minimalizeze efectele unui potential scandal.

„In timp ce toata lumea discuta despre micile neintelegeri dintre Kate si Meghan Markle, dar si despre faptul ca relatia dintre William si Harry s-a racit in ultima perioada, in Casa Regala e un scandal mult mai mare. Camilla si Charles au semnat deja actele de divort si nu au mai aparut impreuna de ceva vreme, cu exceptia aniversarii de 70 de ani a lui Charles, din noiembrie 2018, la care Regina a obligat-o pe Camilla sa participe”, a scris tabloidul australian New Idea.

Divortul Printului Charles de Camilla ar putea scoate la iveala detalii nestiute pana acum despre Casa Regala

Publicatia americana Globe scrie ca, pentru a pastra tacerea, Camilla si-ar dori 350 de milioane de lire. In cazul in care nu va primi aceasta suma, Ducesa de Cornwall ar putea da publicitatii amanunte nestiute pana acum despre viata de la Casa Regala.

Ramane de vazut daca Charles si Camilla se vor desparti anul acesta, cum va influenta asta imaginea Casei Regale, in cazul in care se va intampla, si care vor fi urmarile unui eveniment de asemenea amploare. Un lucru este cert insa – daca Ducii de Cornwall vor hotari sa-si incheie relatia, care dureaza de aproape 50 de ani, asta va insemna cu siguranta ca divortul lor va fi divortul anului 2019.

