PRIORITATE Klaus Iohannis i-a mulțumit lui Macron pentru implicarea in alegerea Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că desemnarea Laurei Codruţa Kovesi drept procuror-şef european este o reuşită, adăugând că i-a mulţumit omologului său francez, Emmanuel Macron, pentru implicarea în procedura de alegere a acesteia.

"Este foarte importantă (desemnarea - n.r.). Este o reuşită care este evident şi pentru doamna Kovesi semnificativă, dar este şi pentru România semnificativă. Un procuror din România este şef peste noua instituţie europeană. Acum avem o persoană care conduce o instituţie europeană. (...) Cu preşedintele francez, Macron, am avut o discuţie foarte bună. Am ţinut să-i mulţumesc pentru implicarea deosebită şi de succes în procedura de desemnare şi alegere a procurorului european, doamna Kovesi, şi am discutat pe marginea formării Comisiei, fiindcă şi Franţa are un parcurs mai complicat. Aici a fost un schimb de opinii", a afirmat Iohannis, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

El a precizat că nu a avut o întâlnire cu Kovesi la Bruxelles.

De asemenea, Iohannis a menţionat că nu a discutat despre un calendar privind desemnarea comisarilor europeni cu omologul său francez.