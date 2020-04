Priti Patel, Ministerul de Interne din UK - anunț șoc: Cere companiilor britanice sa angajeze muncitori...

Va sugerez sa va gasiti cat mai repede loc de munca in situatia in care nu aveti acum si cei care aveti locuri de munca bine platite sa vi le pastrati, mai ales in situatia in care nu vorbiti si nu scrieti bine limba engleza. Cel mai bun lucru pe care il puteti face ar fi sa incepeti sa invatati zilnic, autodidact, acasa sau cursuri pe online limba engleza, pentru ca dintr-o data exigenta este si va fi tot mai mare in toate domeniile.

Cititi acest articol....

Astfel este de înțeles că premierul dorește doar imigranți calificați în Marea Britanie – în ciuda îngrijorărilor că anumite sectoare are putea rămâne fără forță de muncă. Începe prigoana muncitorilor europeni. Priti Patel cere companiilor britanice să angajeze muncitori britanici

Ministrul de Interne, Priti Patel, va arăta detaliile complete săptămâna viitoare, însă se pare că lucrătorii din domenii care duc lipsă de personal – cum ar fi îngrijirea socială sau construcțiile – ar putea primi mai multe puncte în cadrul noului sistem.

Un purtător de cuvânt al premierului a spus: „Sistemul va fi mai simplu și nu va face discriminări între țări. Premierul a subliniat că trebuie să demonstrăm că Marea Britanie este primitoare pentru talente – dar sistemul ar înceta să se bazeze pe importul de forță de muncă ieftină, cu un nivel scăzut de calificare.”Comitetul consultativ pentru migrație a avertizat că un sistem de puncte poate afecta creșterea economică și va avea efect „zero” pentru furnizarea mai multor locuri de muncă pentru lucrătorii britanici.

Scrie Maria Palliu (un roman cu afaceri in Marea Britanie), pe facebook.