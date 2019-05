Pro Infrastructura: Aeroportul promis de ministrul Cuc la Galati nu merita construit. De ce ar fi mai bine sa investim in sosele

Constructia unui aeroport la Galati - promisa de ministrul Cuc si de autoritatile din judet - n-ar fi rentabila si, in consecinta, nu se justifica in niciun fel, au explicat pentru Ziare.com specialisti in infrastructura. Iar asta inseamna ca intregul proiect, despre care presa a vorbit mult in ultimele zile, are toate sansele sa ramana doar la stadiul de promisiune electorala.