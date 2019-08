Pro Infrastructura, despre autostrazile "de importanta nationala": Sunt simple declaratii politice. Daca le-am numi "de importanta intergalactica" s-ar construi mai repede?

Razvan Cuc sustine ca Autostrada Unirii va fi, in curand, declarata "de importanta nationala", pentru a putea fi construita mai repede. Specialistii in infrastructura consultati de Ziare.com sustin, insa, ca si daca ar declara soseaua "de importanta planetara sau intergalactica", statul tot n-o va realiza mai repede, in cazul in care nu se apuca serios de treaba.